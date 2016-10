Fotod: 14 ilusat ja edukat kaunitari, keda leiab maailma mõjukaimate miljardäride käevangust

Arvatavasti on vähe neid inimesi, kes ei nõustu väitega, et raha, võim ja igasugune väline hiilgus ei käi omavahel kokku, iseäranis, kui jutt käib ka kaaslase valikust, märgib AOL. Seetõttu ei ole üllatav, et paljude mainekate tegevjuhtide, ärimeeste ja ettevõtjate kõrval on tõeliselt ilusad naised.

Tänapäeval aga peavad järjest vähem paika kunagised stereotüübid, kus rikaste meeste kõrvale kleepisid ennast kullakaevajad ja niisama ilusad naised. Ärimaailma mõjukaimate meeste kõrvalt leiab järjest enam naisi, kel lisaks ilule on ette näidata ka tööalane edu.

