Mootorikütuste hind kerkis enam kui aasta kõrgeimale tasemele

Ehkki toornafta hind on viimasel nädalal pigem langenud, mõjutas mootorikütuste hinda eelkõige tugevnev dollar.

Kui eelmisel teisipäeval oli USA dollari kurss 1,10 dollarit euro, siis täna õhtuks on Ühendriikide valuuta tugevnenud 1,087 dollarini euro.

Euro nõrgenemise peamiseks põhjuseks on Euroopa Keskpanga antud vihjed, et keskpank võib pikendada rahatrüki perioodi järgmise aasta märtsist edasi, USA keskpank tõstab aga ilmselt baasintressi veel sellel aastal. Mida suurem on valuutade intressitasemete erinevused, seda atraktiivsem on ka valuuta.

Diislikütuse hind oli täna õhtul samuti 1,133 eurot liiter.