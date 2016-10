«Töökoha loomise toetust on taotlenud ja saanud kolm ettevõtet kokku 81 töökoha loomiseks,» ütles Rõivas riigikogu liikmete arupärimistele vastates.

Lisaks teeb töötukassa tema sõnul ettevalmistusi toetuse abil töökohtade loomiseks kümmekonna erineva ettevõttega. «Näiteks soovivad Kohtla-Järvel tegutsevad mööblitootmise ettevõte ja õmblusettevõte võtta lähikuudel tööle kokku 50 töötajat, Jõhvis asuv helisalvestusega tegelev ettevõte 20 inimest ning sama palju ka Jõhvi rajatav hotell ning restoran,» rääkis ta.

Kiviõlis tegutsev metalliettevõte plaanib Rõivase sõnul laiendada tootmist ja võtta järgmisel aastal tööle üle saja inimese. «Narva Tööstusparki rajatav uus metalliettevõte vajab detsembris 20 metallitöötlejat ja Narvas laienev õmblusfirma ka 20 inimest ja kõiki neid ettevõtteid toetab töötukassa inimeste leidmisel, koolitamisel ja tööks ettevalmistamisel.»

Samuti peab töötukassa Rõivase sõnul läbirääkimisi veel mitme ettevõttega, kes plaanivad laienemist. «Töötukassa hinnangul saab lähiajal toetusega loodud veel 200 või rohkem töökohta,» sõnas peaminister.

Kui märtsi lõpus oli Ida-Virumaal 7790 registreeritud töötut, mis moodustas 12,4 protsenti tööjõust, siis pool aastat hiljem ehk septembri lõpu seisuga olid need näitajad vastavalt 6154 inimest ja 9,8 protsenti.

«Tööpuudus on Ida-Virumaal vähenenud 1636 inimese võrra. Ma ei arva, et seda vähe on. Ma arvan, et see on olnud väga kiire tööpuuduse langus,» märkis peaminister.