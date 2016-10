Lilleküla staadionile rajatakse ligi miljoni euroga ekraanhoone

Staadioni lõunatribüüni ekraanhoone on ette nähtud juba algses ehitusprojektis ja selleks rajati 2001. aastal ka vundament, rääkis EJL-i avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht BNS-ile.

Kahekorruselisesse hoonesse on planeeritud staadioni peasissepääs, pressikonverentsiruum, ajakirjanike tööala, mixed zone ehk mängijate intervjueerimiseks mõeldud ala, teleintervjuude ala, politsei- ja turvateenistuse kontrollruum, staadionit teenindavad tehnilised ruumid ning treenerite tööruumid ja kabinetid.

Uiboleht rääkis, et osa neist ruumidest on seni olnud puudu ja osa on tulnud rajada ajutiste lahendustena – näiteks mängijate intervjueerimisala on olnud telgis. Nimetatud tehnilised ruumid ja meedia töövõimalused on UEFA ja FIFA mängude korraldamisel elementaarsed, seega on neid tarvis rahvusvaheliste nõuete täitmiseks, märkis Uiboleht.

Lilleküla staadioni lõpuniehitamine hõlmab endas mitut riigihanget, mille hulgas on lisaks lõunatribüüni ekraanhoonele ka 0-korruse tribüünide ehitamine, põhjatribüüni katuse rajamine, 5. korruse tribüünide ehitamine, 4. ja 5. korruse hüdroisolatsiooni tööd ning staadionil erinevate pooleliolevate tööde lõpetamine.

Lilleküla staadion valmis 2001. aastal ning see on nii Eesti jalgpallikoondise kui ka Tallinna FC Flora kodustaadion.