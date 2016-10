Galerii ja video: Leigeri kapten näitab oma uut parvlaeva

Leigeri kapten Hanno Naaber ütles Postimehele, et täpset laeva ülevõtmise kuupäeva ei ole võimalik praegu öelda, kuna veel on tarvis lõpetada mõned väiksemad tööd ning ajada korda paberid klassifitseerimisühingu ja veeteede ametiga.

Laev tuleb Eestisse jõudes kohati ümber teha

Türgi laevaehitajad on kohati teinud oma tööd agaramalt kui laeva tellija seda ette nägi. Reisijatesalongi on paigaldatud vaegnägijate jaoks erekollane reljeefne liikumistee, mille TS Laevad kavatseb Leigeri Eestisse jõudes eemaldada.

«Laeva projekti koostanud Norra firma LMG Marin koostas Sefine laevatehasele soovitusliku disainijuhendi, mida türklased võtsid kohustuslikuna ja paigaldasid põrandale vaegnägijate liikumistee. Paraku hakkab sellele talvel kindlasti kogunema lund ja jääd, mis muudab selle libedaks ja ohtlikuks. Seetõttu tuleb see eemaldada,» selgitas TS Laevade kapten-projektijuht Guldar Kivro.

Eestis on kavas laeva paigaldada ka reisijatesalongi televiisorid ning wifi seadmed. Samuti ei ole laevas veel köögitehnikat, mis paigaldatakse samuti Eestis.

Laeva reisijatesalongi kaunistab minarettidega siluett

Türgi laevatehas paigaldas hea tahte väljendamiseks laeva reisijatesalongi ka kaks metallist välja lõigatud linna siluetti – salongi ühes otsas on Tallinna ja teises otsas Istanbuli siluett. Tallinna siluetil on kunstnik äratuntavalt kujutanud Oleviste ja Niguliste kirikut. Nevski katedraal paistab esmapilgul kolme seenena. Istanbuli siluetil on kujutatud mošee minarette, paari kõrghoonet ning üle Bosporuse väina kulgevat silda.

Reisijatesalongis hakkab silma pistikupesade rohkus. Iga istekoha juures on olemas oma pistikupesa, mis on praegusel nutitelefonide ja sülearvutite ajastul reisijatele hea uudis.

Leigeri toob Eestisse 13-liikmeline meeskond

Suurem osa Leigeri meeskonnaliikmeid on juba Türgis kohal, viimased saabuvad kohale kolmapäeval. Türgist Eestisse sõitmiseks tuleb Leigerile 13 meeskonnaliiget – kapten, vanem tüürimees, teine tüürimees, kolmas tüürimees, vanemmehaanik, teine mehaanik, kaks elektromehaanikut, kolm madrust, pootsman ja kokk.

Hiiumaa liinil saab laeva meeskond olema väiksem, 13 inimest tuleb pikale reisile kaasa selleks, et olla valmis ette tulla võivateks ootamatuteks olukordadeks.

Laeva teekond Türgist Eestisse kestab umbes 21 päeva. Kapten Naaber märkis, et teekonna pikkus võib sõltuvalt ilmast pikeneda või lüheneda. Kuna Leiger on ehitatud Rohuküla-Heltermaa laevaliini vajadusi silma pidades, siis avameretormidele laev hästi vastu ei pea. Naaber selgitas, et kuni 2,5-meetri kõrguse avamerelainetusega tuleb laev toime, kuid suurema tormi puhul tuleb otsida mõnest sadamast tormivarju.

4300 meremiili pikkuse teekonna jooksul peab laev käima neli korda tankimas – Itaalias, kaks korda Hispaanias ja ühe korra Hollandis.

Naaber peab reaalseks, et Leiger võib detsembris Eestisse jõuda.

Leigeri pikkus on 114 meetrit, laius 19,7 meetrit ja süvis 4 meetrit. Laev on võimeline peale võtma 150 sõiduautot või 12 täispikka veoautot. Laevadel on päästevahendid 700 reisijale ning kahel tekil istekohti 653 reisijale. Autotekil on laevale peale- ja mahasõidud kaldus, seetõttu on sinna paigaldatud soojendus, et vältida libeduse teket.

Laeva mootorid töötavad diiselkütusega, kuid masinaruumi kõrvale on jäetud tühi ruum, mis jätab võimaluse paigaldada sinna tulevikus LNG gaasil töötavad mootorid.