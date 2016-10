Auvere elektrijaama üleandmist seganud tolmuprobleem saab lahenduse

«Auvere elektrijaama käivitamine on unikaalne ja töömahukas insenertehniline projekt ning selle protsessi jooksul võivad ilmneda täiendavad lahendamist ja katsetamist vajavad asjaolud. Tegemist on maailma suurima põlevkivil töötava elektrijaamaga, millele maailmas nii-öelda valmislahendused puuduvad,» ütles Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk BNS-ile.

Ta märkis, et Auvere elektrijaama senine käitamine on näidanud, et tolmuheitmete osas ei ole veel suudetud saavutada ettenähtud tulemust suurtel koormustel. «Seetõttu ehitab peatöövõtja uue kottfiltri, mille tulemusena peaksid tolmuemissioonid kokkulepitule vastama,» ütles Eesti Energia meediasuhete juht.

Kuusk lisas, et kottfiltri ehitus peaks plaanide kohaselt algama lähiajal ning praegu käib selle projekteerimine. "Täpsema filtri valmimisaja osas räägime hetkel peatöövõtjaga läbi", rääkis ta.

Kuuski sõnul võtab Eesti Energia jaama General Electricult lõplikult vastu siis, kui see läbib kõik vajalikud katsetused. Seni jätkab jaam tööd peatöövõtja vastutusel. Eesti Energia meediasuhete juht märkis siiski, et jaam on alates võrguga ühendamisest 2. mail 2015 tootnud kokku 1,4 teravatt-tundi elektrit.

Auvere elektrijaama ehitab General Electric, mis ostis Alstomile kuuluva elektritootmise üksuse eelmise aasta lõpus "võtmed kätte"-ehituslepingu alusel. Eesti Energia investeeris Auvere elektrijaama rajamisse 638 miljonit eurot.

Kaasaegsel keevkihttehnoloogial toimiv jaam on võrreldes tolmpõletustehnoloogial töötavate elektrijaamadega keskkonnasäästlikum ja ligi kolmandiku võrra efektiivsem. Elektrijaama planeeritud maksimaalne aastane netotoodang on ligi 2200 gigavatt-tundi, mis on ligi neljandik Eesti elektritarbimisest.