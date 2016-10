Leedo pole veel otsustanud Elbe jõe parvlaevaärist loobumist

«Aasta on näidanud seda, et liin on elujõuline ja tuleb tööd edasi teha,» ütles Leedo, lisades, et kahjum on pidevalt vähenenud. «Ots on ilusasti ülespoole,» märkis ta.

Elb-Linkil on Leedol võrdne osalus ettevõtja Olav Miiliga ning see kuulub vaid neile kahele. Ajaleht Meie Maa kirjutas möödunud nädalal, et Miil püüab 2015. aasta augustis avatud Saksamaa parvlaevaliini üksinda elus hoida.

Leedo ütles, et kõik sõltub läbirääkimistest ja praegu pole kindlat otsust. «Seda, kas jätkata või lõpetada selle liini peal saab öelda nelja-viie aasta pärast, aga mida ma ise teen, oleneb läbirääkimistest ja kuidas viitsin. Kas jätkame koos või kas jätkab Olav, on läbirääkimiste teemad.»

Meie Maa kirjutas, et laevad Saaremaa ja Muhumaa sõidavad Elbel kesise lastiga, kuid Leedo ütles, et kahjum on väiksemas suurusjärgus, kui paljud arvavad. «Kahjuminumbrid on väljakannatatavad ja pangad finantseerivad, sest näevad projektis perspektiivi. Kahjum väiksem, kui Kotka liinil ja umbes samas suurusjärgus, mis Ventspilsi liinil.»

Laevanduses võib Leedo sõnul kahjumis olla kolm kuni viis aastat, kuid tuleb jälgida, et kahjum pidevalt väheneks ja nii on ka seis Elb-Linkiga. Leedo sõnul on septembri näitajad olnud päris head, samuti tõotab head tulemust oktoober.