Kange alkohol, mille üleilmne nõudlus kasvab väga kiiresti

Teeling Whiskey Company oli eelmisel aastal taas esimene viimase 125 aasta jooksul Dublinis asutatud viskitootmine, mis aga tervet Iirimaad arvestades ei ole ainus uus tulija Iiri viski turul, vahendab Wall Street Journal.

Kui veel kolm aastat tagasi tegutses Iirimaal vaid neli põhilist viskitootjat, siis Iiri viskitootjate liidu andmetel on see arv viimaste aastatega neljakordistunud. Tänaseks tegutseb Iirimaal ja Põhja-Iirimaal 16 viskitootjat, lähiaastatel kasvab nende arv veelgi 11 võrra.

Iiri viski, mille tootmispiirkonnana on rangelt määratletud Iiri Vabariik ja Põhja-Iirimaa, tootmismaht on viimase kümnendi jooksul kasvanud 131 protsenti, samal ajal, kui näiteks Šoti viski jääb oma 13 protsenti kaugelt maha ning samamoodi ka burbooni viski oma 56 protsendiga.

Küll aga jäävad Iiri viski müüginumbrid veel tema peamiste konkurentide kõrval võrdlemisi väikeseks. 2015. aastal müüdi Iiri viskit 7,8 miljonit kasti, samal ajal kui Šoti viski läbimüük ulatus 94 miljoni kastini ning burbooni viskil 20 miljoni kastini.

Maailma kõige kiirema kasvava nõudlusega kangeks alkoholiks on Iiri viski muutnud aga ennekõike Ameerika tarbijad. Suurimat kasu sellest saab Jameson, kelle toodang moodustab 67 protsenti terves maailmas müüdavast Iiri viskist. Sel aastal on Jamesoni müügitulu kasvanud 16 protsenti.

Kui sel aastal on Jameson viski tootmismaht olnud 5,7 miljonit kasti, siis aastaks 2020 tahab viskitootja seda suurendada üheksa miljoni kastini. Täna juhivad nõudlust Jamesoni viski järele sellised riigid nagu Lõuna-Korea, India ja Jaapan. Samas USA-s kuulub neile 78 protsenti Iiri viski turust.

Société Générale Group'i andmetel moodustavad 30-40 protsenti Jamesoni tarbijatest naised. Võrdlusena, vaid 18 kuni 20 protsenti neist eelistab Šoti viskit. Mõned asjatundjad ütlevad, et nende jaoks seostub Jamesoni kaubamärk otseselt eduga, sest kui vaadata nõudlust Iiri viski järele, siis pigem võiks väita, et nõudlus on kasvanud konkreetsete kaubamärkide järele.

See aga pole olnud takistuseks teistele tootjatele, keda on viimase aastate jooksul hakanud tekkima nagu seeni pärast vihma ning see on ka Jamesoni pannud rohkem pingutama.

Näiteks eelmisel aastal tuli viskitootja välja nö kaasaegsema versiooniga Iiri viskist, mis on villitud õllega immutatud tammevaatidesse. Selle kõrval on Jameson tulnud välja ka kolme kõrgekvaliteedilise viskiga.

Viskitootja konkurendid panustavad aga just sellele, et tarbijad tahavad vahelduseks ka midagi muud, kui ainult Jamesoni.