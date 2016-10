Kaubanduslepe Kanadaga taas ohus: valloonid lükkasid ELi ultimaatumi tagasi

Valloonia parlamendi spiiker André Antoine ütles telekanalile RTL, et piirkonnal pole võimalik alluda Euroopa Liidu (EL) seatud ultimaatumile lõpetada vastasseis ELi-Kanada vabakaubandusleppele (CETA). EL oli varasemalt hoiatanud, et juhul kui Vallooni parlament ei kinnita esmaspäeva lõpuks CETA vastuvõtmist, jäetakse ära sel neljapäeval toimuma pidanud tippkohtumine Kanadaga. Sinna on oodatud Kanada peaminister Justin Trudeau ning kavas oleks olnud CETA allakirjutamine, vahendab Politico.

«Läbipaistvust ja demokraatiat läbirääkimistel tuleb austada,» ütles Antoine CETA-kõneluste kohta. Valloonia juhtivad poliitikud on kritiseerinud CETAt, sest see alandab nende väitel teatud sotsiaalseid ning keskkonnastandardeid.

Belgia siseriiklikust korraldusest tulenevalt ei saa keskvõim CETAle enne oma heakskiitu anda, kui kõik regionaalsed valitsused on seda teinud. See tähendab, et valloonide vastasseisu jätkumise korral jääks kaubanduslepe Kanadaga, mille üle on läbirääkimisi peetud seitse aastat, sõlmimata.

Veel laupäeval teatas Euroopa Parlamendi president Martin Schulz, et on CETA allakirjutamise suhtes väga optimistlik.