WSJ: USA meediavaldkonnas toimub viimaste aastate suurim tehing

Börs vajab suurettevõtteid

Ehkki Tallinna börsi juhi Kaarel Otsa sõnul on meie börsi seis parem kui kolm kuni viis aastat tagasi, ei ole olukord endiselt kiita. Börsiettevõtete turuväärtus on umbes kümme protsenti Eesti sisemajanduse kogutoodangust. Euroopas on see protsent keskmiselt 50.