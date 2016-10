Schulz on ELi-Kanada vabakaubandusleppe allakirjutamise osas optimistlik

Euroopa Parlamendi president Martin Schulz teatas laupäeval, et on väga optimistlik ELi-Kanada vabakaubanduslepingu ümber tekkinud olukorra lahendamise suhtes. Schulzi sõnul on Kanada leppe ratifitseerimiseks valmis, ent nüüd on aeg ELil enda probleemid ära lahendada, pärast seda, kui Belgia prantsuskeelne piirkond Valloonia pani leppele veto.

Kanada kaubandusminister Chrystia Freeland lahkus reedel CETA-kõnelustelt, kus osales ka Vallooni peaminister Paul Magnette. Schulziga toimunud laupäevase kohtumise järel ütles Freeland ajakirjanikele, et Kanada vaatevinklist on nende töö tehtud, lisades, et ta lendab tagasi Torontosse. «Loodan väga, et saan mõne päeva pärast naasta, et lepe alla kirjutada,» lausus Freeland.

CETA ratifitseerimine on kavandatud järgmise nädala neljapäevaks, ent jätkuv vastasseis valloonidelt võib leppe nurjata. Vallooni peaminister Magnette ütles Schulziga kohtumise järel, et neil on CETA osas jätkuvalt erimeelsusi, mis tuleb enne lepingu allkirjastamist lahendada.