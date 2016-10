Euroopa Komisjoni nõue: Brexiti-kõnelused tuleb läbi viia prantsuse keeles

Brexiti-läbirääkimiste tiimile lähedalseisevEuroopa Liidu (EL) ametnik on öelnud uudisteagentuurile Reuters, et komisjoni pealäbirääkija Michel Barnier tahab brittidega peetavate kõneluste toimumist prantsuse keeles. See tähendaks, et prantsuse keelt kasutatakse nii koosolekutel kui ka ametlikes dokumentides, vahendab Politico.

ELi pressiesindaja lükkas aga kuuldused tagasi, öeldes, et kõnelusteks pole mingit keelenõuet kehtestatud.

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli arvates on Barnier’il täielik õigus prantsuse keelt kõnelda. «Kui ma olen õigesti informeeritud, on igaühel meist õigus rääkida meie oma keeles. Kuna härra Barnier on Prantsuse kodanik, tundub ilmne, et ta räägib prantsuse keeles, nii nagu mina kõnelen saksa keelt,» ütles Merkel.

Komisjoni Brexiti-tiimi eesotsas tegutsev Barnier on varem olnud Prantsusmaa põllumajandus- ning välisminister. Lisaks on ta kahel korral töötanud Euroopa Komisjoni volinikuna.