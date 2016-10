Hinnavahe väljas einestamise ning kodus söömise vahel on kasvamas: septembris tõusid restoranihinnad USAs 0,2 protsenti, samal ajal kui toiduainete hinnad kahanesid 0,1 protsendi võrra. Nii näitavad riigi tööturustatistika büroo värsked andmed, kirjutab Business Insider.

Investeerimisfirma Wedbush Securities analüütiku Nick Setyani sõnul tuleneb hinnavahe kasvavatest tööjõukuludest ning langevatest toiduhindadest. See tähendab, et restoranid on kodus söömisega võrreldes kehvemas olukorras kui ükskõik mis teisel hetkel alates 2008. aasta majanduskriisist.

Tasub märkida, et kui 2009. aasta statistikast kõrvale jätta, on USA kogemas pikimat toiduainete hinnalanguse perioodi – tervelt üheksa kuud – alates 1960. aastast. Selle tulemusel ostavad tarbijad üha enam toitu, mida ise kodus valmistada, selle asemel et minna välja einestama.

Trend peegeldub ka restoraniäri edukust mõõtvas indeksis, mis oli viimati nii madal kui praegu 2013. aastal. Üksnes 30 protsenti USA restoranioperaatoritest müüs viimase aasta jooksul rohkem eineid kui mullu ning vaid iga kolmas hindas, et järgmise kuue kuu jooksul nende müüginumbrid tõusevad.

Olukorda kasutavad ära toidupoodide ketid, kes lisavad oma tootevalikusse üha rohkem valmistoitu ning rajavad kauplustesse omaenda söögikohti.