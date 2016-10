I Wear Experiment sai EAS-ilt 50 000 eurot toetust

«Antud toetuse üheks eesmärgiks on bändi mitmete showcase esinemiste kulude katmine riikides, mille oma koostööpartnerite ja mänedžmendiga oleme valinud sihtriikideks, seehulgas Saksamaa, Korea ja Jaapan,» ütles vokaal-instrumentaalansambli liige Hando Jaksi.

«Heaks näiteks võib tuua meie esinemised Lõuna-Koreas toimunud Zandari Festal, mis on Tallinn Music Weeki laadne uue muusika festival. Antud festival avas meile palju uusi uksi mitte ainult Koreas või Aasias tervikuna vaid ka Euroopas ja Ameerikas, sest muusikatööstuse autoriteetseid isikuid, festivalikorraldajaid, plaadifirmade esindajaid ja agente oli seal üle kogu maailma,» sõnas Jaksi.

«Tänu Korea esinemistele saime mitmeid kutseid festivalidele nii Aasias kui ka Euroopas, näiteks Pentaporti festivalile Lõuna-Koreas, kus see aasta käis üle 89 000 külastaja. Selle aasta novembris toimub meil Euroopa tuur, kus anname üle 9 kontserdi Taanis, Saksamaal, Tšehhis, Ungaris ja Hollandis ning uue aasta alguses toimub meil ülimalt oluline kontsert Tokyos,» märkis Jaksi.

«Teisalt on toetuse eesmärgiks luua just nendes valitud riikides turunduskampaaniad, mis tutvustaks bändi ja muusikat. Muusika tutvustamine läbi nende kampaaniate on oluline kindlasti esmalt sellepärast, et me ei mängiks tühjadele saalidele, kuid ka sellepärast, et äratada huvi antud riikide muusikatööstuses,» lisas Jaksi.

«Toetus nõuab ka meilt ligi 20 000 euro suurust investeeringut, kuid näeme, et see on vajalik oma tegevuste elluviimiseks. Oleme esimesest tegevuspäevast alates võtnud eesmärgiks, et kõik, mis me teeme, on võimalikult kvaliteetne ja kõrgetasemeline, see aga omakorda toob kaasa just eriti tuuritamise ja reisimise osas suured kulud - et pakkuda konkurentsiväärset kontserti, käivad meiega alati kaasas oma helitehnik ja valgustaja ning kogu meie produktsioon on mahukas, samuti reisib meiega kaasa nii mänedžeri kui ka tuurimänedžer,» ütles Jaksi.

Toetuse sai bänd läbi ettevõtte Vaikust Filmin OÜ, mille osanikud on Hando Jaksi ja Olev Jaksi. 2015. aastal oli ettevõtte müügitulu 11 348 eurot ja kahjum 264 eurot.