Pankurist piimameheks

Sajandivahetusel sattus Venemaa turu kadumise tõttu mitu piimatööstusettevõtet raskustesse ja nii sai 2000. aastal Lõuna-Eesti piimanduskontserni Ühinenud Meiereid nõukogusse Hansapanga krediididirektor Aivar Rehe.

Paar kuud hiljem läks ettevõte täielikult Hansapanga omandusse ning aasta hiljem kuulutati välja pankrot.

Tundub, et praegu on Rehe paljuski samasuguses olukorras. Tere on küll tugev kaubamärk, aga karta on, et seal võib olla peidus nii mõnigi ebameeldiv üllatus. Ettevõtte värskeim, 2014. aasta majandusaasta aruanne sisaldas mitut audiitori märkust ja eelmise aasta aruannet pole esitatud, sest aasta tagasi otsustati millegipärast muuta finantsaasta perioodi.

Loodame siiski, et ajalugu seekord ei kordu.