Tallinna Lennujaam: Pärnu lennujaama rekonstrueerimine maksaks väidetust seitse miljonit eurot enam

«Oleme tutvunud Pärnu ettevõtjate poolt tellitud uuringu tulemustega ning peame neid veidi liiga optimistlikeks,» ütles Tallinna Lennujaama juht Piret Mürk-Dubout BNS-ile.

«Tallinna Lennujaam ise hindab oluliselt konservatiivsemalt potentsiaalsete otselendajate arvu Pärnusse ning märkimisväärselt suuremaks lennujaama rekonstrueerimiseks vajamineva investeeringu summat, mis pole mitte 13,5, vaid pigem 20 miljoni euro suurusjärgus, ning iga-aastaseid ülalpidamiskulutusi, mida on meie hinnangul pigem rohkem, kui 1,25 miljonit eurot aastas - ainuüksi lennujaamadele esitatavad nõudmised karmistuvad aasta-aastalt,» märkis lennujaama juht.

«Regionaalsete lennujaamade käitamine on aga selgelt riigipoolne tellimus Tallinna Lennujaamale, seega on otsus nende infrastruktuuride arendamise osas riigi käes. Otsus peab sündima riigi ja kohaliku omavalitsuse ning ettevõtjate dialoogis - lennujaama esmane soov on, et otsuseni jõutaks lähimas tulevikus, sest teadmatus tekitab segadust ning ebakindlust kõigi osapoolte jaoks,» lisas Dubout.

Rootsi lennuliiklusteenistuse läbi viidud uuringu kohaselt maksaks Pärnu lennujaama renoveerimine kaasaegselt töötavaks transiidisõlmeks 13 miljonit eurot. Raporti järgi oleks Pärnu lennujaamal potentsiaal teenindada viie aasta pärast 48 000 reisijat, kellest tulev sotsiaalmajanduslik mõju ulatuks 3,8 miljoni euroni aastas.

Riik kaalub Pärnu lennujaama renoveerimise rahastamist algselt Lelle-Pärnu raudteelõigu renoveerimiseks plaanitud vahenditest, mida on majandusministri nõuniku Hannes Virkuse BNS-ile öeldu kohaselt samuti umbes 13 miljonit eurot.

«See kataks kindlasti lennujaama renoveerimise kulud. On räägitud sellest, et kui Rail Baltic kindlalt tuleb, pole mõtet raudteelõiku rekonstrueerida,» ütles Pärnu linnapea Romek Kosenkranius BNS-ile oktoobri keskpaigas. Tema sõnul on riigi ootus endiselt see, et Pärnu omavalitsused kataks omalt poolt lennujaama käivitamisega seotud jooksvate kulude tõusu.

Kui varem võeti Pärnu lennujaamas suviti vastu rahvusvahelisi tšarterlende Soomest ja Rootsist, siis 2014. aastal see enam lennuraja seisukorra tõttu võimalik ei olnud.