LHV panustab loodavatesse indeksfondidesse algkapitalina 300 000 eurot

Swedbank: Eestisse indeksfondide abiga investeerida ei saa

Pensionifondide investeeringute ja tasudega seotud arutelus püütakse kohati jätta mulje, et üheaegselt on võimalik saavutada kahte eesmärki: esiteks madalate tasudega odav ja likviidne n.n passiivselt juhitud pensionifond ehk indeksfond, ja teiseks pensionifondide suuremad investeeringud Eesti majandusse. Tegelikult on need eesmärgid teineteist sisuliselt välistavad, kirjutab arvamusloos Swedbank Investeerimisfondid AS juhatuse esimees Kristjan Tamla.