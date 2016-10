Katar on valmis toetama raskustes Deutsche Banki

Raskustes Saksa Deutsche Bank tahab koondada 1000 töötajat

Saksa Deutsche Bank tahab koondada 1000 töötajat, kuid kinnitab, et see otsus ei ole seotud panga viimase aja raskustega, vaid et see otsus tehti juba eelmisel aastal, kirjutab Bloomberg News, kes ei saanud pangalt selle kohta kinnitust.