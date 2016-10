Uuring: maailma miljardäride koguvara kahanes mullu viis protsenti

PwC ja USB globaalne uuring näitab, et neljateistkümnes maailma suurima rikaste üksikisikute arvuga riigis on kokku 1397 miljardäri, neist enim (538) USA-s. Aasias on 520 ja Euroopas 339 miljardäri. Aastaga lisandus 210 uut miljardäri ning 160 isiku vara langes alla miljardi dollari piiri.

Maailma miljardäride vara ületas triljoni dollari piiri 1997. aastal ning on selle, nö «teise kuldajastu» vältel järjekindlalt (ehkki mõningate tagasilöökidega) kasvanud, jõudes 2014. aastal rekordilise 4,4 triljoni dollarini. 2015. aasta näitas taas tagasilangust, (peamiselt) USA dollari kursi nõrgenemise ja toorainehindade languse tõttu kahanes miljardäride koguvara tervelt 300 miljardi dollari (5%) võrra, 5,1 triljoni dollarini. USA ja Aasia miljardäride vara vähenes keskmiselt 6%, Euroopas 3%.

Ligi veerand (24%) miljardäride varast on alguse saanud jaekaubandus- ja/või tarbekaupade ärist, 14% tehnoloogiasektorist ning 14% finantssektorist, järgnevad tooraine- ja materjalitööstus, kinnisvara ja meedia/meelelahutus.

Kiireima majanduskasvuga Aasias kasvab ka miljardäride arv kõige kiiremini, Euroopa jällegi paistab silma siinsete ülirikaste suguvõsade võimega rikkusi edasi pärandada. USA-s on vaid kolmandik miljardäridest saanud selleks pärimise teel ja 67% on miljardi dollari piiri iseseisvalt ületanud. Euroopas on üle poole miljardäridest selle staatuse saanud pärimise teel ning ligi 15% miljardärid juba vähemalt neljandat põlvkonda (USA-s vaid 5%).