Tere müümiseni läheb tõenäoliselt veel aastaid

«Hetkel ei saa pooleliolevate kohtuvaidluste tõttu aktsiaid müüa, olen seisukohal, et tuleb ära oodata lõplik kohtulahend,» ütles pankrotihaldur Maire Arm BNS-ile. Kuna senine omanik Oliver Kruuda on juba teatanud, et näiteks Tere emafirma pankrotiotsuse plaanib ta vaidlustada, võib kohtuvaidluste lõpuni kuluda aastaid.

Vahepealsel ajal on võlausaldajate kavas säilitada tootmine ja seeläbi aktsiate väärtus, rääkis Arm. Samas ei ole tema sõnul selge, mis seisus Tere on, mistõttu näiteks täiendavast raha paigutamisest Teresse ei ole võlausaldajatega isegi veel arutatud.

Suurimaid võlausaldajaid, DNB Panka ja Nordea panka, mille kogunõue Tere vastu on suurusjärgus 30 miljonit eurot, esindav Cobalt büroo vandeadvokaat Jaanus Mody sõnul hakkavad pangad arutama võimaliku lisakapitali paigutamise vajadust peale seda kui Tere uus juht Aivar Rehe on selgeks teinud, mis olukord ettevõttes valitseb.

Kui rehe teeb kindlaks, kas ja mida sinna vaja on, siis pöördub Rehe tõenäoliselt pankade poole ja eks pangad arutavad ja otsustavad, rääkis Mody. Kuivõrd pankade huvi on Tere väärtust hoida ja kasvatada, siis kui kapitalivajadus tekib, siis lisarahastamist tõsiselt kaalutakse, märkis Mody.

«Pankadel need võimalused on igati olemas.»

«Suurimate võlausaldajate selge eesmärk on, et [Tere] oleks hästi toimiv ettevõte, enne kui see kuskile müüakse,» rääkis Mody. «Eesmärk on selgelt Tere korralikult toimimas hoida ja toimima saada.»

Harju maakohus kuulutas kolmapäeval välja Oliver Kruuda piimatööstuse Tere AS-i emaettevõtte Elveda OÜ pankroti, millega seoses vahetas pankrotihaldur välja ka Tere nõukogu ja juhatuse, määrates muuhulgas ettevõtte juhiks Aivar Rehe. Kruuda esindajad on otsuse edasi kaevanud.