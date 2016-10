Pankrotihaldur määras Tere uueks juhiks Aivar Rehe

Pankroti väljakuulutamisega läheb pankrotivara valitsemise ja käsutamise õigus üle pankrotihaldurile. Haldur on seaduse järgi kohustatud tegema Elveda pankrotivaraks olevate Tere AS aktsiate koosseisu ja väärtuse säilitamiseks vajalikke toiminguid. Pankrotihalduriks nimetati vandeadvokaat Maire Arm, teatas haldur.

Arm teatas, et pankrotiseadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ja 19. oktoobri kohtumäärusega saadud volituse alusel on ta kutsunud tagasi Tere AS senised nõukogu liikmed ning valinud uue nõukogu, samuti on nõukogu välja vahetanud juhatuse.

Ettevõtte uude nõukogusse kuuluvad Elveda pankrotihaldur vandeadvokaat Maire Arm; Eesti ühe suurema piimatootja Halinga OÜ nõukogu esimees Teet Mõtte; aastatel 2005-2010 Teres juhtivatel ametikohtadel töötanud praegune Eesti Talleksi juhatuse esimees Taavi Toots ning viimastel aastatel Tere üle peetud vaidlustes kommertspankasid esindanud Cobalt AB vandeadvokaat Jaanus Mody.

Tere juhatajaks on määratud Aivar Rehe, kes on varem kuulunud Ühinenud Meiereide, Hoiu- ja Hansapanga, maksu- ja tolliameti ning Danske Panga juhtkonda. Rehe sõnul saab ta üks peamistest prioriteetidest olema Tere kaubamärgi ja firmaväärtuse hoidmine ning sisuline koostöö piimatootjatega.

«Mulle on juhina pandud mitmed ülesanded. Osa neist on pehmed ja osad kõvad,» ütles Rehe. Ta rääkis, et kõige esimene asi on astuda samme selle nimel, et Tere kaubamärk ja firmaväärtus säiliks senisel tasemel.

Teise asjana soovib Rehe arendada sisulist koostööd piimatootjate ja teiste koostööpartneritega. Samuti on ta prioriteet töötajaskond. «Meil on suurepärased inimesed, väga head spetsialistid. On oluline hoida nende pühendumust,» rääkis Tere uus juht.

Rehe märkis, et mõistagi on oluline ka ettevõtte tegevuse majandusnäitajate pool. «Pean ausalt ütlema, et seni ei ole mul veel ülevaadet ettevõtte viimase üheksa kuu majandusnäitajatest. Istun täna endise juhataja [Oliver Kruudaga] maha ja saan temalt ülevaate firma majandustegevusest,» rääkis ta.

Kruudaga ootab Tere uus juht edukat ja tulemuslikku koostööd. «Teame juba eelmisest sajandist,» märkis Rehe, kes kuulus 1990-ndatel aastatel, sealhulgas rublakriisi ajal Ühinenud Meiereide tippjuhtkonda. Kruuda juhtis toona Tallinna Piimatööstust, mis sel ajal Tere kaubamärki kasutas.

Enda positsiooni osas tunneb uus juht end kindlalt. «Asun ettevõtte juhi kohale ja tunnen ennast selles mõttes kindlalt,» rääkis Rehe. "Ma tulin juhtima ja selles mõttes ei lasku juriidikasse, vaid kavatsen tegeleda seatud eesmärkide saavutamisega.»

Elveda senised esindajad on pankroti väljakuulutamisele vastu vaielnud ja kavatsevad nad pankrotimääruse vaidlustada ringkonnakohtus. «Kindlasti kaebame edasi ringkonnakohtusse,» ütles Elveda OÜ-d esindav vandeadvokaat Veikko Puolakainen pressiteate vahendusel. «Meie hinnangul emaettevõte maksejõuetu ei ole ja ka meie sisuline õiguslik käsitlus nõude alustest ei kattu maakohtu seisukohtadega.»

Vastava vaidluse ajal ei kavatse pankrotihaldur Tere AS aktsiaid müüa. Uue nõukogu ja juhatuse esmaseks eesmärgiks on tagada ettevõtte töö jätkumine ning kõigi hanke- ja tarnelepingute täitmine.

Piimatööstus Tere oli juuli seisuga pankadele võlgu üle 30 miljoni euro, tarnijatele ligi 20 miljonit eurot ning riigile maksudena 800 000 eurot. Suurimaks võlausaldajaks on DNB Pank 15,4 miljoni euroga, järgnevad Nordea Bank AB Eesti filiaal 14 miljoniga ning Nordea Finance Estonia 4,9 miljoni euroga. Tarnijatest on suurima nõudega OÜ Vändra 1,1 miljoniga, järgnevad Tetra Laval Credit AB 1 miljoniga ja OÜ Epiko 900 000 euroga.