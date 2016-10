Itella Logistics ja Itella SmartPOST ühinevad

Ettevõtete ühendamisel jäävad tööle samad inimesed, ühendatakse müügi-, raamatupidamis- ja personaliosakonnad.

«Plaanime e-kaupmeestele ja tarbijatele pakkuda veelgi laiemat võrgustikku, meil on kavas liita SmartPOSTi pakiautomaatide võrguga Itella Logisticsi 66 pakipoodi. Läbirääkimised pakipoodide võrgustiku edasise laienemise osas käivad. Itella SmartPOSTil on täna Eestis 91 pakiautomaati ning SmartPOSTi pakiautomaadid katavad lisaks Eestile ka kogu Soomet,» kirjeldas liitumise tulemusi Itella SmartPOSTi müügi- ja turundusdirektor Alice Vergi pressiteates.

«Klientide jaoks muutub Itellaga suhtlemine ja asjaajamine edaspidi selgemaks ja lihtsamaks: logistika täisteenuse saab ühest kohast. Saame senistele SmartPOSTi klientidele pakkuda laologistika teenuseid, mere- ja lennuvedu, üle-Euroopalist pakiveoteenust ja Baltikumi-sisest pakiveoteenust. Seni SmartPOST neid teenuseid ei pakkunud. Pakkide saatmise teenuse osas ühinemine muutusi kaasa ei too,» selgitas Itella Logisticsi tegevjuht Meelike Paalberg.

Itella Logistics on Soome Posti Gruppi kuuluv rahvusvaheline logistikaettevõte, mis on Balti riikides esindatud alates aastast 2006. Itella Logistics pakub äriklientidele maantee-, mere- ja lennutransporti ning laologistika täisteenust, alates detsembrist 2016 ka pakiautomaadi teenust, kullerveoteenust ning ekspressveoteenust. Ettevõttel on Eestis 91 pakiautomaati. Itella annab Balti riikides tööd 310 inimesele, Eestis on ametis 175 inimest.

Posti Grupp tegutseb 9 riigis, 2015.aasta käive oli 1,65 miljardit eurot. Ettevõte annab tööd ligi 22,000 inimesele. Soomes töötatakse nime Posti all ja teistes riikides nime Itella all.