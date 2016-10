Harju maakohus kuulutas kolmapäeval välja Oliver Kruuda piimatööstuse Tere AS-i emaettevõtte Elveda OÜ pankroti, millega seoses vahetas pankrotihaldur välja ka Tere nõukogu ja juhatuse, määrates muuhulgas ettevõtte juhiks Aivar Rehe; Oliver Kruuda esindajad kaebavad pankrotimääruse edasi.

Pankroti väljakuulutamisega läheb pankrotivara valitsemise ja käsutamise õigus üle pankrotihaldurile. Haldur on seaduse järgi kohustatud tegema Elveda pankrotivaraks olevate Tere AS aktsiate koosseisu ja väärtuse säilitamiseks vajalikke toiminguid. Pankrotihalduriks nimetati vandeadvokaat Maire Arm, teatas haldur.

Arm teatas, et pankrotiseadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ja 19. oktoobri kohtumäärusega saadud volituse alusel on ta kutsunud tagasi Tere AS senised nõukogu liikmed ning valinud uue nõukogu, samuti on nõukogu välja vahetanud juhatuse.

Ametisse on määratud Tere AS uus juhtkond. Ettevõtte uue nõukogusse kuuluvad Elveda pankrotihaldur vandeadvokaat Maire Arm; Eesti ühe suurema piimatootja Halinga OÜ nõukogu esimees Teet Mõtte; aastatel 2005-2010 Teres juhtivatel ametikohtadel töötanud praegune Eesti Talleksi juhatuse esimees Taavi Toots ning viimastel aastatel Tere üle peetud vaidlustes kommertspankasid esindanud Cobalt AB vandeadvokaat Jaanus Mody. Tere juhatajaks on määratud Aivar Rehe, kes on varem kuulunud Ühinenud Meieride, Hoiu- ja Hansapanga, maksu- ja tolliameti ning Danske Panga juhtkonda.

«Kindlasti kaebame edasi ringkonnakohtusse,» sõnas Elveda OÜ-d esindav vandeadvokaat Veikko Puolakainen.

«Meie hinnangul emaettevõte maksejõuetu ei ole ja ka meie sisuline õiguslik käsitlus nõude alustest ei kattu maakohtu seisukohtadega. Esiteks tuleks vaidlusalune nõue maksejõuetuse hindamisel kõrvale heita, kuna selle üle käib sisuline õigusvaidlus. OÜ Elveda on seisukohal, et temalt AS Tere kohustuste täitmist nõuda ei saa. Teiseks ületab emaettevõttele kuuluva vara ehk AS Tere aktsiate väärtus igal juhul vaidlusalust nõuet, kuna vara väärtuse leidmisel on sellest kohustused juba maha arvestatud. Teisisõnu, pärast ettevõtte müüki ja sealhulgas vaidlusaluse nõude tasumist jääb Elvedale veel märkimisväärses mahus vaba raha,» selgitas Puolakainen, miks ettevõte on otsustanud pöörduda järgmise kohtuastme poole.

Ettevõtte teatel piimatööstuse igapäevatööd otseselt Elveda OÜ pankroti väljakuulutamine ei mõjuta, kuigi müügiüksusel ja administratsioonil on vajalik täiendavalt partneritele erinevates riikides selgitada, mida täpselt otsus tähendab.

«Oleme aktiivselt pidanud läbirääkimisi huvitatud osapooltega ja leidmas lahendusi, mis arvatavasti sobivad ka teistele osapooltele. Eesmärgiks on juba lähiajal jõuda partneritega kokkuleppele, mis tagaks ettevõtte igapäevase rahuliku toimimise,» kommenteeris Tere ASi juht Oliver Kruuda.