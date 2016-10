SEB kasum suurenes Eestis kolmandas kvartalis 11 protsenti 19,5 miljonile eurole

Mullu samal ajal olid vastavad näitajad 17,6 miljonit eurot ning 32,5 miljonit eurot.

Laenukahjumite eraldisi vähendas pank 2016. aasta kolmandas kvartalis 0,1 miljoni euro ulatuses. 2015. aasta samal perioodil suurendas pank 1,1 mln euro ulatuses eraldisi.

«Eesti majanduskasv on jätkuvalt aeglane, kuid järjest enam on märke majanduskeskkonna elavnemisest. Näiteks kui aasta esimeses kvartalis vähenesid investeeringud 1,2 protsenti, siis teises kvartalis suurenesid need juba 5,4 protsendi võrra. Muutus on tähelepanuväärne selle poolest, et viimati oli investeeringute kasv positiivne 2014. aasta alguses,» kommenteeris SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik SEB üksuste tulemust Eestis.

«Eelmisest aastast paremini on läinud ka Eesti ekspordil: kui 2016. aasta esimeses kvartalis suurenes eksport napi 0,2 protsendi võrra, siis teises kvartalis juba 4,1 protsenti. Kaubaeksport toetub suuresti heale nõudlusele Skandinaavias, eriti Rootsis.»