Uuring: tööjõudefitsiit on maailmas kümnendi kõrgeimal tasemel

Võrreldes mulluse uuringuga on jätkuvalt kõige suurem puudus oskustöölistest, näiteks elektrikutest, keevitajatest ja ehitajatest, aga eelmise aastaga võrreldes on tööjõunappuse edetabelis tõusnud üheksandalt kohalt teisele IT-valdkond. Selles sektoris on tõsine puudus nii spetsialistidest kui juhtidest. Defitsiidi edetabelis järgnevad oskustöölistele ja IT-ekspertidele müügiesindajad, insenerid ja tehnikud.

24% tööandjatest kurdavad, et tööle kandideerijaid pole üldse või on neid liiga vähe, 19% ütlevad, et kandideerijatel napib oskusi ja kogemusi ning 14% tõdevad, et potentsiaalsed töötajad küsivad rohkem palka kui neil pakkuda oleks.

«Kui vaadata Eestit ja neid riike, kus eestlased tööl käivad, on pilt küll sarnane, aga mitte päris sama,» kommenteerib uuringutulemusi Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. «Näiteks võiks Põhjamaades ja Baltikumis tööjõupuuduse edetabelisse paigutada ka meditsiinitöötajad ning restoranide ja hotellide teenindava personali.»

Kaldra sõnul on uuringutulemused noortele vihjeks, mida tasub õppida, aga teisalt tööandjatele indikaatoriks, et tööturg on pöördumatult muutunud.

«Inimesed ei oota juba ammu järjekorras tööandjate ukse taga. Väärt spetsialistide palkamisele peab lähenema paindlikult ning pakkuma nii väljaõpet kui kindlasti ka konkurentisvõimelist motivatsioonipaketti,» tõdeb Kaldra.

Uuringu kohaselt püüavad tööandjad probleemile lahendusi leida mitmel moel, näiteks 53% on hakanud ise tööjõudu välja koolitama, 26% on valmis maksma kõrgemat palka ning 19% mõtlevad paindlikumatele töövormidele.

Maailmas kõige teravamalt professionaalse tööjõuga kimpus olevad riigid on Jaapan, Taiwan ja Rumeenia, meie lähiriikidest on see enim mureks Poola, Soome ja Rootsi tööandjatele.

Tööjõudefitsiidi TOP10:

1) Oskustöölised: elektrikud, puusepad, keevitajad, müürsepad, santehnikud jne

2) IT-spetsialistid: arendajad, programmeerijad, administraatorid, juhid

3) Müügiesindajad

4) Ehitus-, mehaanika- ja elektriinsenerid

5) Tootmis- ja hooldustehnikud

6) Auto- ja bussijuhid (sh kullerid ja raskeveokite juhid)

7) Raamatupidajad, finantsjuhid, finantsanalüütikud

8) Tippjuhid

9) Tootmisoperaatorid

10) Tugiteenistujad: sekretärid, assistendid, administraatorid

Manpower on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on üle 65 aasta kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. 12 aastat tegutsenud Manpower Eesti teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.