Ekspert: naftakartell OPEC on hinnasõja kaotanud

Kuid tema sõnul ei ole OPEC-i kokkuleppest üksi kasu, vaid naftatootmist on vaja ka vähendada. Ta usub, et OPEC-i vähendamisotsusest õnnestub ellu viia umbes pool, sest seda on nõus täitma üksnes Saudi Araabia, Kuveit ja Araabia Ühendemiraadid.

Kuigi Venemaa president Valdimir Putin on lubanud, et Venemaa on nõus tootmise vähendamise otsusega ühinema, siis analüütik sellesse ei usu.

«Venelased lubasid tootmist vähendada ka 1998.-1999. aastal, kuid selle vaatamata ei vähendanud,» ütles ta.

Kjusi prognoosi kohaselt tõuseb naftabarreli hind järgmise aasta esimeses kvartalis 60 dollarile ning teises ja kolmandas kvartalis 65 dollarile. Seda hinnastsenaariumi võivad ohustada Liibüa ja Nigeeria, kus toimuvad relvakonfliktid.

Analüütik selgitas, et OPEC-i hinnasurve ei ole suutnud USA kildanaftatootjaid turult välja suruda. Juba praegu on tootmist suurendanud umbes 100 Ameerika puurplatvormi ja suuremad firmad hakkavad tootmist suurendama järgmisel aastal.

Kahjudele vaatamata on ameeriklased võitnud. Umbes 90 väiksemat naftatootjat on läinud pankrotti, kuid suured firmad on alles. Nad on kaks aastat pausi pidanud, kuid nüüd jõuab kätte hinnatase, mil nad taasalustavad tootmist.

Kjus väidab, et hinnasõjas on suurimaks kaotajaks jäänud süvamerest nafta ammutajad ja Kanada õliliivast naftatootjad.