Rainer Vakra: Eleringi börsile viimisga ei võidaks midagi

«IRLi mehed on seda Partsu möllamist ja «riskide võtmist» vaadanud ja jõudnud lõpuks ise ka järeldusele - riigiettevõtete läbipaistvuse ja juhtimisega on probleeme. Lahendusega ma nõus ei ole, et seda tuleb saavutada enamusosaluse müümisega, aga nagu öeldakse, kõik algab probleemi tunnistamisest,» kommenteeris Vakra Eleringi börsile toomise mõtet.

Kuigi Tallinna börs saaks Eleringi tulekuga täiendavat tähelepanu, ei oleks see pikemas perspektiivis tulus samm. «Kodumaised investorid, näiteks pensionifondid, paigutaksid oma vahendid Eesti ettevõttesse. Ostes aktsiad Eesti Vabariigi käest liigub nende raha küll riigikassasse, aga igal järgneval aastal saab riik erastatavate aktsiate võrra ka vähem raha dividendidest. »

«Võib loota, et aktsiad pakuksid huvi ka välisinvestoritele. Aga mis saab edasi? Mismoodi need tehingud tegelikult kapitaliturgu ning Eesti majandust vähegi pikemas perspektiivis sisuliselt elavdaksid? Loota näiteks, et tänu Eesti Energia turule viimisele tekiks välisinvestoritel üldine huvi Eesti ettevõtete või veel laiemalt Eesti ettevõtluskeskkonna vastu, on otse öeldes naiivne, » arvas Vakra.

Välisinvestorid leiavad huvitavad võimalused üles ka ilma neile eraldi tähelepanu tõmbamata. Pealegi on erastamine minevikus mitu korda untsu läinud. «Eesti Raudtee, Eesti Energia, Tallinna Vesi. Eesti Energia kunagine erastamiskatse oli aga nii segane ja lõpuks lausa kriminaalne, et sellel ei tahakski siinkohal rohkem peatuda. Võib vaid loota, et oleme sellest poliitikutena ja ühiskonnana tervikuna õppinud. »