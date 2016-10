Priit Sibul: müüa võiks ka Tallinna Sadama ja Eesti Energia vähemusosalust

«Mina toetan Eleringi börsile viimist. Esialgu peaks turule minema vähemusosaluse müügiga, sest tegemist on energiajulgeoleku seisukohalt strateegilise ettevõttega ning «peremehe» roll peaks jääma riigile. Vähemusosaluse müümisega suurendab riigiettevõtte läbipaistvust ja aitab kaasa paremale juhtimisele,» kommenteeris Sibul.

See annaks võimaluse pensionifondidele investeerida raha Eestisse. «Eks asjaolu, et meie pensionifondide raha rakendatakse Eestis vähe, on teada-tuntud mure, kuid tavapäraselt viidatakse asjaolule, et rahapaigutamise võimalused Eestis on ahtakesed. Osaliselt avitaks siinkohal just riigiäriühingute vähemusosaluse müümine, börsile minek Eesti pensionifondidele.»

Täna on üle 90 protsendi Eesti pensionifondide rahadest investeeritud välisriikidesse. Rootsis, kus hallatakse ka enamik Eesti pensionifondide rahadest, on pensionifondide rahadest 55 protsenti investeeritud siseriiklikult ja soomlastel umbes 34 protsenti. Euroopa Liidus on keskmiselt ligi 50 protsenti pensionifondide rahadest investeeritud kodumaal tegutsevatesse ettevõtetesse.

Sibula sõnul võiks Eleringi osas paralleeli tõmmata Soome põhivõrgu ettevõtjaga Fingrid, mis esialgu oli ainult riigi omanduses, kuid täna jagunevad aktsiad riigi (53,1 protsenti) ning kindlustusfirmade ja pensionifondide vahel (46,9 protsenti).