Michal: tehaste trahvid on katnud asendusparvlaevade kulud

Ettekujutus, et trahvid ja kulutused asendlaevadele ei kata teineteist ära, on vale, rääkis Michal riigikogu infotunnis. «Kui rahvakeelselt väljendada, siis see on täiesti fifty-fifty.»

Minister lisas, et trahvid peetakse kinni lepingulistest maksetest, mis tehastele tehakse. «Seetõttu on meie poolt maksete kinnipidamine võimalik ja väga tõenäoline,» rääkis Michal.

Ta märkis, et kindlasti leiaksid juristid soovi korral võimaluse selle üle vaielda ja lepingu tingimuste osas on ka arbitraaživõimalus, ent praeguse seisuga on kulud suuresti kaetud tehastele esitatud trahvidest.

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal kinnitas, et vaatamata sellele, et kõiki uusi laevu uue aasta alguseks oodata pole, on siiski kindlus laevaliikluse osas olemas.

Tema sõnul on kõige uuem parvlaev Hiiumaa renditud kuni 2017. aasta sügiseni, olemas on ka ostetud Regula ning tegelikult ka pakkumised lisalaevadele. «Nii et tegelikult on laevade osas kindlus olemas ka peale jaanuari, kui selleks peaks vajadus kerkima,» ütles Michal infotunnis.

Michal selgitas, et juba käib ühe uue laeva üleandmine ning avaldas lootust peatselt ka kuulda uudiseid järgmiste laevade üleandmise algamisest.

«Mis puudutab trahvide ja asenduslaevade vahekorda, siis siin saan ma taas kord toetuda Tallinna Sadama ja TS Laevad OÜ informatsioonile, et trahvid katavad suurusjärguna asenduslaevade kulud, ja sellest nad ka lähtuvad,» ütles ta.

Michal kinnitas, et riigile ja maksumaksjale ei lähe see täiendavalt maksma, sest hankelepingus on seatud selleks ülempiir.

Ka Tallinna Sadama juht Valdo Kalm kinnitas eelmisel nädalal, et trahvid katavad asenduslaevade kulud. Ta rääkis pressiteate vahendusel, et juhul, kui uued parvlaevad ei jõua kohale ka järgmise aasta alguseks ning asenduslaevu tuleb edasigi tarvitada, kataks trahvid ka nende asenduslaevade kulud.

Praegu on parvlaevaliiklust opereeriv Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad mandri ja suursaarte vaheliste liinide teenindamiseks asenduslaevadena rentinud Vjatšeslav Leedole kuuluvad parvlaevad St.Ola ja Harilaid ning Olav Miilile kuuluva Hiiumaa. Lisaks teenindab liine Regula, mille TS Laevad 4 miljoni euro eest ostis.