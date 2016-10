Pankrotistunud Leedu pangale kuulunud Imastu mõisakompleks pandi oksjonile

Bürookompleks on heas seisus, mõisahoone aga vajab täisremonti, ütles hooneid müüva kinnisvarateenuste ettevõtte Colliersi ärikinnisvara juht Tarmo Kalviste BNS-ile.

«Hingega omanikku on vaja sinna,» ütles Kalviste mõisa kohta. Sisuliselt on mõis praegu mahajäetud. Büroohoone on üürilepingutega kaetud.

Hooned on ka varem oksjonil olnud, kuid pole ostjat leidnud. Büroohoonet müüdi algselt 5 miljoni euroga, praeguseks on alghind langenud 3,8 miljonile. Mõisakompleks on praegu müügis 160 000 euro suuruse alghinnaga.

Büroohoone suletud netopind on 5537 ruutmeetrit. Mõisakompleks asub 21,5 hektaril.

Tegemist on viimaste Snorasele kuulunud hoonetega, mis pole veel uut omanikku leidnud. «Neil oli kümmekond objekti Eestis, sellest kaks tükki on täna veel järgi, ülejäänud on müüdud,» sõnas Kalviste.

Snoras panga Eesti filiaal aadressil Roosikrantsi 17 avati 2008. aastal. Snoras pankrotistus 2011. aasta novembris.