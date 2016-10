Rosneft tahab soetada osaluse India suurettevõttes

Essar Oil kuulub miljardäridest vendadele Shashi ja Ravi Ruiale. Selle väärtuseks hinnatakse ligi 13 miljardit dollarit.

Teise 49-protsendilise aktsiapki ostab grupp investoreid, keda juhib naftamüügifirma Trafigura, mis on Rosnefti partner.

Rosneft teatas, et Vadinari tehas suudab töödelda Venezuela naftat, mis on raskem ja keerulisem töödelda. Samujti võib see tulevikus eksportida oma tooteid Indoneesiasse, Vietnami, Filipiinidele ja Austraaliasse.

«Venemaa jaoks on see oluline strateegiline võit,» ütles Eurasia Groupi analüütik Emily Stromquist. «See saatis Euroopa Liidule ja USA-le signaali, et Venemaal on sanktsioonidest hoolimata alternatiivseid turge,» lisas ta.