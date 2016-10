Töökäte nappus muudab ettevõtted paindlikumaks

Viimase kuue aastaga on Eesti tööealine elanikkond vanuses 15–64 aastat vähenenud 45 036 inimese võrra, mis tähendab, et ettevõtetel on keerulisem töökäsi leida. Nii peavad ettevõtted olema paindlikud ja loovad, et sobivaid inimesi enda juurde meelitada ja enda juures hoida.