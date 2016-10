Jaan Tõnissoni majadel algab uus elu.

“Isegi mitte üht ruutsentimeetrit loodusest me ei puutu,” kinnitab Tõnissonile kuulunud krundi omanik Rait Kuusik. “Uude majja (A.Haava 7a) tuleb neli korterit. Arvestame, et tänapäeval on igas peres kaks autot ning garaažid neile ehitame maa alla.“ Kinnistu ja hoonete taastajad võiks rahulikult naksata siit-sealt krundi haljastust, sest see ei ole nagunii enam 110 aastat tagasi rajatud haljastus. Ka laed võiksid tulla oma tavalises 2,6 meetrit kõrguses ja korras ongi, kuid ometi ehtitatakse laed kolm meetrit kõrgele. Saab õhku, avarust ning sellisesse lakke võivad tulevased perenaised nõutada kasvõi veerandtonnise kristalllühtri ning ikkagi ei mõju see maotuna. “Tahame püüda tolleaegset väärikust, küll kõigiti moodne, aga… “otsib Rait Kuusik sõnu, “…aga esmamulje peab andma toonane suursugusus!”

Päästetud viimasel minutil

Ei ole olemas mõistet “tühi maja”. Kui inimesed majast lahkuvad, asub asemele entroopia ja lammutab mõlema suupoolega. Nii läks ka A. Haava tänaval asuva kinnistuga. Kunagi ammu, kaugele säranud hoonekompleks kössitas viimased aastakümned häbenedes ja soovis, et teda poleks kunagi ehtitatudki. 20 sajandi alguse kubistlikku joont järgiv Ilmari maja haletsusväärsus paistis eriti kaugele, on ta ju kolm korrust kõrge. Jaan Tõnissoni enda maja meenutas aga üha enam kunagist pesukööki. Ilmari maja nõbusid võib leida palju Berliini kesklinna ja äärelinnade piirilt. Seal on need enamasti mustjaks glasuuritud tellisest ja mõjuvad oma suursuguses üpris süngetena. Selliste majade ligiduses tasandab mööduja tahtmatult häält ja pöördub teietades isegi postkasti poole. A. Haava tänava kompleks taastatakse samuti väga väärikana, kuid väärikus ei välista helgust ja omamoodi rõõmsat ilmet. Kuid jah, napilt see läks. Võib olla päästsid just skvotterid parandamatust lagunemisest. “Skvotterite tõttu oli majades sooja, õhk liikus,” tunnistab arendaja. Mitte ühtegi paha sõna tal skvotterite kohta öelda ei ole. Remont ja taastamine algas majade jaoks siiski päris viimasel minutil.

Sammassaal ja roosiaed

Krundile ehitatakse Jaani ja Ilmari majadele veel üks uus maja ja hiljem teinegi. Neist esimesse on kavandatud neli mõnusat korterit. Jaani maja tulevikuks on aga saada aga omamoodi külalistemajaks, mille seesmine korraldus meenutab veidi mrs. Hudsoni maja aadressil Baker Street 221. Ka seal oli külaliste päralt ühine söögisaal. Jaani maja peaks tulevikus mahutama kaheksat inimest, kelle päralt on neli tuba ning üks imeuhke sammastega söögisaal. Jaan Tõnissoni kabinet loodetakse taastada täpselt sellisena nagu ta alguses oli ning ka see on külalistele valla. Roosiaed rajatakse uuesti päris nullist ning arendaja kahtleb, kas endist väljanägemist viimse kui libleni enam taasrajada õnnestub. Roosiaiast on säilinud väga vähe kirjalikke allikaid ning pole enam teada, millised sordid seal kunagi õitsesid. Arendajate nägemuse järgi peab uus roosiaed tulema vähemalt sama uhke, kui too ammune.

Moodsa aja mugavused

Kogu kompleks kannab valminult küll endise toreduse hõngu, kuid varustatakse tänapäevaste mugavustega. Need mugavused ei hakka aga pealetükkivalt silma, vaid asuvad tööle, kui neid parasjagu vaja. Elutoa kardinate elektrooniline juhtimine ja soojustagastusega ventilatsioon, kivimassist vannid ning termopuidust saun, on kõik juba uute aegade tuules saabunud uudisasjad. Kompleksi täienduseks ehitatavad kaks uut maja on seega läbinisti moodsad mugavustelt, kuid pandud oma välimuselt kokku kõlama kahe vanema ehitisega ning mitu peret saavad endale kadestamisväärt kodud aga kogu A. Haava tänav tõelise pärli.

A.Haava 7 krunt kuulus aastakümneid meie riigivanem Jaan Tõnissonile. 1906 aastal ehitatud majas elas Tõnisson pea 40 aastat. 1922 aastal kerkis samma kõrvale ka maja tema poeg Ilmarile. Ilmari maja saab taastatud 2016 aasta lõpuks ning Jaani maja renoveeritakse 2018 aastaks, Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks ja vana Tõnissoni enese 150. sünniaastapäevaks. Krundile ehitatakse lisaks veel 2 elumaja. Mõlemasse tuleb 4 mugavat ja hubast korterit.

ILMARI MAJJA rajatakse viis korterit. Igas korteris on jõuliselt isikupära. Peaaegu saja aastastest tellistest sein siin, palkoni tüüpi tuba seal, või möödunud sajandi algupool audentne vannituba kolmandas kohas, teenivad kaht eesmärki – et sünniks ehtne kuldajastu tunne ja hurmavalt õdus kodu.

UUES MAJAS saab olema neli korterit. Korterid tulevad avarad, vähemalt neljatoalised ning ükski ei ole väiksem kui 118m2. Need korterid varustatakse eraldi garderoobi, suure terassi, liimpuidust kaldlagede ja teiste lahendustega, mis silmale nägusad vaadata ja igapäeva elu ääretult meeldivaks muudavad.

JAANI MAJA taastatakse aastaks 2018. Sammastega söögisaal ning Jaan Tõnissoni kabinet taastatakse endisel kujul. Külaliste päralt jääb neli tuba, kus kaheksa inimest leiavad väärika ja peatuspaiga.

