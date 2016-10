Peagi pakkumisel: 2,1 triljoni dollari väärtuses vananevate miljardäride vara

Enamus maailma miljardäridest on kogunud oma vara viimase 20 aasta jooksul - ja nüüd hakkavad nad vananema. Samas on miljardäride vara rahalises väärtuses selle aja jooksul ligi seitsmekordselt kasvanud, märgib sellesisulises ülevaates Šveitsi pank UBS.

Küsimus on aga selles, kes saab järgmise 20 aasta jooksul selle 2,1 triljoni dollari suuruse vara, mis kuulub üle 70-aastastele miljardäridele, uueks omanikuks. Jutt käib siis umbes 460 miljardärist, kelle vara koguväärtus ulatub 2,1 triljoni USA dollarini ehk 1,9 triljoni euroni. Summa on võrreldav India kogu 2015. aasta SKP-ga ja läheb järgmise 20 aasta jooksul noorema põlvkonna kätte.

Sellega moodustavad üle 70-aastased miljardärid umbes kolmandik tänastest miljardäridest. Samal ajal on aga nende kätte koondunud umbes 40 protsenti kõigile miljardäridele kuuluvast jõukusest, mistõttu ei ole üldse meelevaldne pakkuda, et lähiajal annavad nad oma varad üleandmine järgmisele põlvkonnale.

Nooremates Aasia majandustes, iseäranis Hiinas, on see esimene kord, kus üks põlvkond annab järgmisele edasi enda poolt kogutud rikkused. Nimelt on UBSi andmetel 85 protsenti Aasia päritolu miljardäridest esimese põlvkonna rikkurid.

Küll aga erinevad noorema põlvkonna väärtused üsna oluliselt vanema põlvkonna omadest, kes kõik need rikkused on kokku kogunud. Erinevalt vanemast põlvkonnast valmistub noorem pigem olema selle vara omanik, kui tegelema selle juhtimise või kasvatamisega.

Üks areneva turu keskkonnas miljardäriks saanu tunnistab, et tegelikult ei ole tal mingit garantiid, et tema äri jääb ka 15 aasta pärast kestma, mistõttu ei pruugigi tema lapsed üldse kanda tema poolt kasvatatud rikkuse rasket koormat.

Kui esimese põlvkonna miljardärid on ärile orienteeritud, tahtejõulised ja targad riskivõtjad, siis nende järeltulijad pigem keskenduvad ühele eesmärgile ning nende väärtused märksa laiemad. Tavaliselt on need rohkem seotud nende haridusliku tausta, kaasaegse digitaliseeruva maailma ning tehnoloogia arengutega.

Iseäranis suured on põlvkondadevahelised erinevused just sellistel arenevatel turgudel nagu Venemaal või Aasia ja Vaikse ookeani riikides praegu on. Sageli on vanem põlvkond tulnud väga vaestest oludest ja ise end üles töötanud.

Sellises olukorras on nooremal põlvkonnal väga raske leida oma nägu ja tegutsemisviisi, mistõttu võivad ohtralt segadusi tekitada ka vanematelt päranduseks saadavad suured rikkused.

Vaata maailma miljardäridele kuuluva vara jaotust ka juuresolevalt graafikult.