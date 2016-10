Kinnisvarafirmade võrgustikuga Remax liitus Eestis viies büroo

Kellele üllatus, kellele mitte: need on Eesti parimad ettevõtted 2016

Mida ühist on masinatööstusel, biogaasi tootjal, keemiatööstusel, vineeri tootjal, IT-firmal ja populaarse mobiilirakenduse loojal? Õigesti arvavad need, kes pakuvad, et just nende valdkondadega tegelevad selleaastased aasta ettevõtjad.