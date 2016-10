Vene gaasi transiit läbi Ukraina on tunduvalt kasvanud

1.-16. oktoobrini on läbi Ukraina Vene gaasi transporditud Euroopasse ja Moldovasse 4,12 miljardit kuupmeetrit ehk keskmiselt 257,8 miljonit kuupmeetrit päevas. Kui see tarnemaht jääb püsima, siis ulatub oktoobri gaasitransiit kaheksa miljardi kuupmeetrini. Eelmistel kuudel ei ületanud see seitset miljardit kuupmeetrit.