Rimi vahetab Eesti juhi välja

«Andersi juhtimise all saavutas Rimi Eesti meeskond olulise pöörde ettevõtte tulemustes ning täna näitab Rimi Eesti pärast mitmeid aastaid positiivseid kasvunumbreid,» sõnas Edgar Sesemann, Rimi Baltic Groupi juhatuse esimees.

Ta lisas, et täna näevad Rimi Eesti kauplused head välja ning ettevõtte turuosa Eestis kasvab vaatamata tugevale konkurentsile. «Rimi Eestil on täna väga selge strateegiline plaan tulevikuks,» lausus Sesemann.

Anders Torelli enda sõnul oli tema aeg Rimis täis huvitavaid väljakutseid. «Rimi Eesti on täna valmis tegema järgmisi samme Eesti kaubanduses,» rääkis ta.

Eesti Rimi uus juht Vaido Padumäe märkis, et on Baltikumi keskostu juhina saanud väärt kogemuse ning võimaluse töötada erinevate inimeste ja meeskondadega kõigist kolmest Balti riigist. «Ootan huviga väljakutseid, mida toob mulle Rimi Eesti tegevjuhi roll ja olen väga õnnelik, et tulen tagasi koju ja ühinen Rimi Eesti meeskonnaga,» lisas ta.

Vaido Padumäe võtab üle Rimi Eesti tegevdirektori kohustused 1. jaanuarist 2017. Vaido on töötanud Rimis alates 2000. aastast ning on teinud muljetavaldavat ettevõttesisest karjääri.

Ta alustas Rimis kauba komplekteerijana, õppides ise samal ajal ülikoolis. Peale mitmeid erinevaid ameteid laos sai temast laojuhataja ning hiljem on ta ettevõttes hoidnud erinevaid juhi rolle – tarneahela juht, kategooriagrupi juht ja ostudirektor.

Rimi Eesti Food AS kauplused kuuluvad Rootsi kapitalil põhineva Rimi Baltic AB kaupluste hulka, mille ainuomanikuks on ICA Groupile kuuluv ICA Baltic AB. Rimi pakub Eestis tööd ligi 2700 inimesele.

Kokku on Rimi Baltic AB-l kolmes Balti riigis 259 kauplust, sealhulgas 74 hüpermarketit (neist 15 Eestis), 95 supermarketit (neist 28 Eestis), 90 odavmüügikauplust (neist 45 Säästumarketit Eestis).