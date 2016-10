Kas arvad ära: mis sai riigikogule kingitud Trooja lehmast?

Fotod ja video Toompealt: põllumehed tõid kohale Trooja lehma ja katsid platsi piimapudelite memoriaaliga

Põllumeeste esindusorganisatsioonid alustasid hommikul kell 10 pealelõunal algava aktsiooni ettevalmistustega, Toompea esine plats on poolest maast juba praktiliselt kaetud piimapudelitega, kuhu peale on kleebitud piimalehmade nimed, kelle võrra kodumaine piimakari on vähenenud.