Vaata, millised Eesti ettevõtjad said maineka äriauhinna

Silmapaistva tehnoloogilise innovatsiooni auhinna pälvis Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse meetod globiinilukk (GlobinLockTM). Uudne geenitehnoloogia meetod võimaldab analüüsida vereproove senisest oluliselt odavamalt ja lihtsamalt, mõjutades seeläbi miljonite inimeste heaolu.

Vastutustundliku ja jätkusuutliku ettevõtluse preemia vääriliseks tunnistati kohvitootja Coffee People. Ettevõte on eeskujuks, kuidas vastutustundlikult korraldada rahvusvahelist äritegevust.

Juba kohviube importides eelistatakse farmereid, kellele on oluline töötajate ja kogukonna heaolu. Eestis röstitud kõrgekvaliteetne kohvi jõuab kontoritesse, restoranidesse kui kauplustesse üle kogu Baltikumi. Kogu tootmistsükkel on loodussäästlik ja läbipaistev, lõpptarbijal on võimalik jälgida oma kohvi teekonda põllult kohvitassi.

Noore ettevõtja auhinna pälvis Bikeep kaasasutaja ja tegevjuht Kristjan Lind. Tööstusliku terase ja kaasaegse insenerimõtte kombinatsioon - nutikas jalgrattahoidla lahendab turvalise parkimise probleemi. Nutiparklas saab parkida kasutades nutitelefoni või magnetkaarti, lisaks Eestile leiab Bikeepi rattaparklaid juba ka USAs.

Eelmisel aastal võitis jätkusuutliku kasvu auhinna ETS NORD AS, sotsiaalselt vastutustundliku projekti auhinna pälvis Microsoft Eesti «Mobiilne kevad». Aasta nooreks ettevõtjaks pärjati mullu tööjõuportaali GoWorkaBit kaasasutaja Gerli Veermäe.

Esmakordselt anti 2015. aastal välja ka silmapaistva tehnoloogilise innovatsiooni preemia, mille pälvis superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies OÜ.

Ettevõtluskonkurss Rootsi Äriauhind sai alguse 2006. aastal Leedust.