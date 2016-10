«Peamine probleem ei ole mitte see, kui palju jääb raha kogumata, vaid see, et me tegelikult ei taha, et Eestis inimesed teeniksid kas osalise või täieliku tööajaga igas kuus palgana vähem kui alampalk, sellepärast et alampalgast väiksema summaga on väga keeruline toime tulla,» ütles peaminister Taavi Rõivas riigikogu liikme Andres Herkeli küsimusele, kui suur on vajalik rahaline kate sotsiaalmaksu miinimumi kaotamise kompenseerimiseks.

Rõivas lisas, et seetõttu on valitsus pigem pingutanud selle nimel, et kõik inimesed teeniksid vähemalt alampalga või ka oluliselt rohkem. «Kui me vaatame palgatrende Eestis tervikuna, siis rõõm on öelda, et mitte ainult alampalk ei ole väga kiiresti aasta-aastalt kasvanud, vaid palgad tervikuna,» märkis reformierakondlasest peaminister. Ta tõi välja, et seejuures on vähenenud oluliselt ka tööpuudus, sealhulgas ka 2016. aastal, kuigi prognoos oli märksa pessimistlikum.

Kuigi Rõivas on seda meelt, et tööturg ja töösuhted peavad olema paindlikud, suhtub ta ettevaatlikult sotsiaalmaksu alamäära kaotamisse, kuna üks asi, mida tuleb kindlasti paindlikuma alammäära juures hinnata - ja väga tõsiselt hinnata - on võimalik maksupettuse oht.

«Me peame arvestama, et täna on selge reegel, et kui inimene töötab, siis tema töötasule rakendub alammäär, mis käesoleval aastal on 430 eurot kuus, ja selle alammäära pealt peab maksma ka sotsiaalmaksu ja siis on võimalik saada nii ravikindlustust kui kõik teised sotsiaalmaksuga kaasnevad hüved, sealhulgas ka pensionikindlustus,» selgitas Rõivas riigikogu liikmetele aru andes.

Tema sõnul on see alammäär teatud mõttes vajalik olnud selleks, et vältida olukorda, kus mõned inimesed kas saavad liiga väikest sissetulekut - veel väiksemat kui see alammäär on -, või tekib kiusatus üldse mitte palka maksta, kui selle palga eest või selle n-ö palka ettevõtlustuluna makstes tegelikult midagi sisulist ei kaotagi.

«See sotsiaalmaksu alammäär on olnud oma loogikas ikkagi see, mis tagab inimestele ka ravikindlustuse. Ma väidan, et solidaarne ravikindlustus on tegelikult palju rohkem väärt kui see makse, mis igakuiselt teha tuleb,» rääkis peaminister.

Mis puudutab aga hiljuti vabaerakonna ettevõtjate poolt tehtud ettepanekut sotsiaalmaksu kuulae sisse seadmise osas 3500 euroni, siis on Rõivas seda meelt, et seda võib ja isegi tuleb arutada, kuid siis tuleks seda arutada ka koos võimalike katteallikatega.

«Mina olen väga seda meelt, et langetada tööjõumakse - miks mitte ka sotsiaalmaksu lage kehtestada -, aga kate võiks tulla eeskätt kahjuliku tarbimise maksustamisest, just sellesamast alkoholi ja tubaka maksustamisest,» lausus peaminister.

