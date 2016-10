Majandusteadlased: väliskeskkonda ohustavad populistid ja ootamatused

«Väliskeskkonnas on märgid paremad kui aasta tagasi. Kuigi kõik kõrged ootused ei pruugi täituda. Paistab aga, et kõigil läheb palju paremini kui mullu. Ja meil ei ole ka läinud nii kehvasti kui väliskeskkonnal keskmiselt,» märkis pankade makroanalüütikute arutelul «Kaua kestab majanduse stagnatsioon?»rääkis LHV analüütik Heido Vitsur.

Swedbanki ökonomisti Tõnu Mertsina hinnangul on suurimaks ohuks populismi esiletõus siin- ja sealpool Atlandi ookeani. «Üks suurimaid riske on populistlikud liikumised. Seal on palju põhjuseid. Lääneriikides ei ole tegelikult reaalpalk suurel osal elanikkonnast tõusnud. Suhteliselt pikka aega kestnud kokkuhoiupoliitika ja teisalt nõrk majanduskasv ja pik kohukoiupoliitika Euroopas on loonud hea pinnase populistlike parteide mõjule pääsuks. See tekitab ohte kui räägime eelolevatest valimistest,» kommenteeris ta.

Vitsur kinnitas, et on järgmise aasta suhtes optimistlik. «Ma ei arva, et tuleval aastal oleks erilisi tagasilööke valimistel. Rohkem häirivad mind Deutsche Banki probleemid ja Euroopa ja maailma rahapoliitika probleemid,» nentis ta.

«Oleme riskide maandamiseks rohkem valmis kui 8 aastat tagasi, aga ma ei välista, et kusagilt võib tulla majanduspoliitiline must luik. Poliitilised ja sotsiaalsed riskid on olemas, aga me teame neid. Aga ebameeldivused võivad tulla ootamatust kohast. »

Nordea ökonomisti Tõnu Palmi hinnangul tuleb aga silm peal hoida Hiina arengutel, kuna sealse majanduse aeglustumine mõjutaks kõigi teiste käekäiku.