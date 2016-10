India rikkaim mees: hingelt kuulun ma keskklassi

Ambani, kelle Mumbaisse rajatud koduks on umbkaudu kaks miljardit dollari maksma läinud 27korruseline kolme helikopterite maandumisplatsiga varustatud pilvelõhkuja, rõhus intervjuus, et on tegelikult hoiakutelt pigem tagasihoidlik.

«Ma sündisin keskklassi perekonnas ning ma pean neid väärtuseid ikka kalliks. Ma arvan, et see on hea asi. Meie kõigi jaoks ei ole elu väikesed rõõmud kuhugi kadunud. Ma olen väga, väga uhke väärtuste üle, mis mulle kaasa anti.»

Ambani jättis omal ajal pooleli Stanfordi ülikooli, et aidata oma isal Dhirubhail, kes oli juba toona üks India mõjukamaid ärimagnaate, äri laiendada.

Tänaseks päevaks on tema Reliance Industries India väärtuslikuim erakätes ettevõte.

Ambani varanduse väärtuseks hindab Bloomberg 22,7 miljardit dollarit, millega ta hoiab maailma rikkaimate inimeste edetabelis 29. kohta.