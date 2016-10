Suurbritanniat tabas viimase kahe aasta kiireim inflatsioon

Briti nael on pärast Brexiti-rahvahääletust järsult nõrgenenud, kuid see ei ohusta mitte niivõrd Briti, kui euroala majandust, kirjutab Kauppalehti.

Suurbritannia naela kurss langes riigi kaubanduspartnerite valuutade kaalutud keskmise järgi koostatud valuutakorvi suhtes ajaloo madalaimale tasemele. Nael on nõrgem kui eelmise sajandi seitsmekümnendatel aastatel, mil valuutakursside kõikumised lasti vabaks ning vastavalt Suurbritannia keskpangale on madalaim alates 19. sajandi keskpaigast.

Kuigi briti naela languse «viimaseks piisaks karikas» oli reedene uudis, et brittide valuuta on langenud viimase 31 aasta madalaimale tasemele USA dollari suhtes, on analüütikute sõnul märgid sellest õhus olnud juba pikemat aega. Küll ei ole veel selge, mis nüüd järgnema hakkab.

Uuring: May lahendus võib viia Briti finantssektorist 75 000 töökohta

Tundub, et Briti peaminister Theresa May on valmis Euroopa Liidust (EL) lahkumise kõnelustel ohverdama Suurbritannia ligipääsu ELi siseturule, kui see teoks saab, siis võib Briti finantssektorist kaduda umbes 75 000 töökohta, selgub konsultatsioonifirma Oliver Wyman tehtud värskest uuringust, mille tellis CityUK.