Finantsajakirjanikke ähvardab robotite pealetung

Money.net üritab lõhkuda traditsiooniliste andmeterminalide äri, mille peale on üles ehitatud näiteks just Bloombergi meediaplatvorm. Pearlstine hakkab palkama ajakirjanikke, kelle ülesandeks saab arvutite loodava sisu sobivaks kohandamine ning lisalugude tootmine. Tegu on ühe sammuga ajakirjanduse automatiseerimise suunas.

Kui Bloombergi andmeterminalide eest tuleb klientidel aastas välja käia keskmiselt 21 000 dollarit, siis Money.net küsib oma klientidelt vaid 1500 dollarit.

Kui veel aasta tagasi oli idufirmal alla 10 000 kliendi, siis tänaseks on nende arv kasvanud 50 000ni. Bloombergi klientide arv on jäänud mullusega võrreldes samale tasemele - kokku on ettevõttel umbes 325 000 andmeterminalide eest maksvat klienti.