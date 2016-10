EAS avas oma kontori lõpuks ka Norras

«Seni on kõige edukamalt Norrasse eksportinud ehitussektor, kuid näeme Norras Eesti toodetele ning teenustele aina kasvavat turgu ka teistes majandusharudes. Uue kontori avamine Oslos tõstab Eesti usaldusväärsust Norra ettevõtjate ja investorite silmis ning võimaldab meil nii Eesti kui Norra ettevõtteid veel kvaliteetsemalt teenindada,» ütles EASi välisesinduste juht Kristel Oitmaa.

See on ka põhjus, miks otsustati esinduse töösse kaasata pikaajalise kogemusega kohalikke ekspordi-ja välisinvesteeringute eksperte. «Norra esinduses töötavatest esindajatest kaks on norrakad ja üks väliseestlane, kel kõigil on Norra turul pikaajaline kogemus välisettevõtetega töötamisel,» selgitas Oitmaa.

«EASi Norra kontori avamine on igati mõistlik samm. Välisturgudel on väga oluline olla väljas meeskonnana, kuna üksi ei tee midagi. Tähtis on just kohalike kaasamine meeskonda – neil on kontaktide võrgustik ja teadmised kohalikust turust,» märkis esinduse avamisel osalenud Indrek Ustav, Easysnap Co-packing Northern Europe OÜ juhatuse liige.

Norra tuntuima tehnikaajakirja Teknist Ukeblad Media AS esindaja Paul Unanue-Zahl sõnul on eestlastel täna see, millest norrakad unistavad – IT innovatsioon: «Teie e-riigi lugu on norrakatele äärmiselt huvitav ja inspireeriv. Norrakatel on eestlastega lihtne äri ajada – meil on sarnane ärikultuur ja suhtumine. Norra kontori avamine muudab Eesti ja Norra ärimeeste omavahelist suhtlust veel mugavamaks.»

Esimene EASi ekspordinõunik alustas Norras tööd 2011. aastal, kuid viimastel aastatel märkimisväärselt tõusnud Eesti ettevõtete huvi Norra kui ekspordituru suunal on viinud meeskonna laienemiseni ja nüüd ka uue esinduskontori avamiseni.

Kaks ekspordinõunikku tegelevad Eesti ettevõtete nõustamisega Norrasse eksportimises ning otsivad Norra ettevõtetele Eestist partnereid, välisinvesteeringute esindaja püüab investeeringuid Norrast Eestisse.

EASi välisesinduste võrgustikus on 24 esindajat 14 riigis üle maailma. Esindajad aitavad Eesti eksportööridel leida koostööpartnereid, samuti osaletakse aktiivselt välisinvesteeringute riiki meelitamisel ning tutvustatakse Eestit kui reisisihti.