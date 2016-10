Reisiteenuse alustamist takistavad hõljuki prototüübi testimisel ilmnenud hüdrodünaamilised omadused, ütles Sea Wolf Expressi juhatuse liige Tanel Jõeäär BNSile.

See tähendab, et hõljuki liiga lai sabaosa põhjustab veepinna kohale tõusmisel rappumist ja see ei vasta tootja poolt seatud mugavusnõuetele. «Kere tuleb ümber teha ja see on viivituse põhjus,» lisas ta. Seetõttu loodab ettevõte teenusega alustada 2018. aasta jooksul.

Samal ajal kui toimub suurema hõljuki ümberehitus, testib Sea Wolf Express koos oma partneriga tänavu talvel Helsingist väiksemat, kahekohalist hõljukit, rääkis Jõeäär.

Sea Wolf Express teatas veebruaris, et plaanib Venemaa ettevõttelt RDC Aqualines soetada kuni 15 hõljukit, millest üks mahutab kuni 12 reisijat. Reis Tallinna-Soome vahel võtaks aega umbes poolt tundi. «Reis hakkab välja nägema selline, et inimene tuleb meie sadamasse, astub hõljukisse ja me viime ta umbes 30 minutiga Soome,» ütles Jõeäär BNSile veebruaris.

Jõeääre sõnul ei ole tegemist siiski päris tavalise hõljukiga, kuna sellel puudub klassikaline õhupadi. «Õhupadi tekib meie hõljukitel õhuvooluga. See on nagu lennuk, millel on tiibu kärbitud ja mis õhku ei tõuse, vaid lendab vee kohal,» rääkis ta.