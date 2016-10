Tallinna lennujaam valiti Euroopa kolme parima hulka

Reisijad hindasid Euroopa lennujaamu kuues kategoorias, võttes aluseks mugavused, pakutavad teenused, toitlustuse, turvalisuse, teeninduse ning jaama puhtuse.

Lennujaamad, mis võitsid Euroopa parimate tiitli, on hindajate arvates väga efektiivsed ning nauditavad. Reisijate sõnul tõestavad Tallinna ja Porto lennujaamad, et on täpselt sama head kui uhked ja luksuslikud hiigeljaamad.

Tallinna lennujaam on reisijate hinnangul väga mugav, hästi organiseeritud ning puhas. Hindajate arvates tekitab Tallinna lennujaam koduse tunde, mis on samas kombineeritud modernsete lahendustega. Paljud reisijad armastavad unikaalseid lahendusi nagu näiteks raamatukogu ning avalikud teadaanded, mis on esitatud ooperi- ja jazzlauljate poolt. Kõik selle teeb veel paremaks see, et lihtsa vaevaga on võimalik läbi kogu jaama liikuda vaid kümne minutiga.

Euroopa parimad lennujaamad 2016: