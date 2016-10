Võitlus turuosa pärast on kindlustuses tuliseks läinud

Facebooki põlvkond jätab hüvasti privaatsusega

Me anname sotsiaalmeedia- ja tehnoloogiaajastul täiesti vabatahtlikult ära üüratul hulgal isiklikke andmeid ja muudame oma elu üleilmseks väljanäituseks. Tänapäeva inimese elu lihtsalt on selline ja privaatsuse tähendus on ajas muutumas enam kui kunagi varem. Kuid esitada võib ka küsimuse, kas me loovutatu eest midagi ka vastu saame?