Meedialeke: Apple loobus hiiglaslikust maailmavallutusplaanist

Sajad töötajad, kes olid seni seotud tuhandele inimesele tööd andnud Apple'i autotootmise suunaga, on kas koondatud, mujale ümber suunatud või lahkunud omal soovil, rääkisid projektiga lähedalt seotud anonüümseks jääda soovinud allikad, vahendab Bloomberg.

Apple'i sees Titaanprojekti nime saanud ettevõtmise juhtidele on nüüd antud ülesandeks eraldiseisva auto asemel arendada välja hoopis elektrooniline süsteem, mida saaks kasutada ükskõik milline teine autotootja maailmas. Tohutu suurt kõikumist töötajate arvus ei ole seni esinenud seetõttu, et Apple on uut eesmärki silmas pidades juba asunud ka uusi inimesi juurde palkama.

Tähtajaks, millal Titaanprojekti juhid peavad suunamuutusest tingitud tulemusi Apple'i juhtkonnale esitlema, on 2017. aasta lõpp. Pärast seda otsustatakse, kas sellega jätkata või suletakse autotootmise algatus lõplikult. Apple'i pressiesindaja Tom Neumayr keeldus neid väiteid kommenteerimast.

Apple ei ole muidugi esimene mobiiltelefonide ja tarkvara maailmas õnnestunud ettevõte, kes püüab vallutada ka autotööstust. Sama on proovinud näiteks teha ka Google, kelle autoprojekti on samuti tabanud tagasilöögid.

«Suure tõenäosusega nad ei olnud nõus tegema järeleandmisi kvaliteedis, kuna see võib oluliselt rikkuda kõikide Apple'i toodete mainet,» pakkus Eric Paul Dennis USA autotööstuse uuringute keskusest, miks võis tehnoloogiaettevõte oma auto ehitamise plaanist loobuda.

Apple algatas Titaanprojekti 2014. aastal väga suurte ambitsioonidega - lüüa üle kõiki seniseid autotööstuse saavutusi. Ettevõte asus koheselt hoogsalt inimesi värbama, et tulla oma prototüübiga 2020. aastate alguseks välja.

Eesmärgiks oli tuua autotööstusse sarnast revolutsiooni, nagu oli tehtud mobiiltelefonide maailmas iPhone'iga. Apple'i tulevikuauto pidi olema elektriauto, mis töötab sõrmejäljetuvastusega ning töötaks kas täis- või poolautomaatselt.

Küll aga hakkasid asjad väidetavalt nõrga juhtimise tõttu esimesi mõranemise märke näitama juba 2015. aasta lõpus. 2016. aasta alguses lahkus ka projekti seni juhtinud Steve Zadesky, kes oli varasemalt töötanud Fordis ja aitas ka iPodi arendamisele kaasa. Ka Zadesky, kes jäi siiski Apple'isse edasi, ei olnud nõus Titaanprojekti plaanide muutuse osas kommentaare jagama.

Pärast teda hakkasid lahkuma ka teised insenerid. Augustis toimus ka esimene koondamislane ning septembris järgnes teine. Nende seas kaotasid oma töö ka 120 insenseri, kelle ülesandeks oli arendada auto operatsioonisüsteeme ja testprotseduure. Teiste hulgas oli ka mitu valdkonnas mainekat insenseri.

Hoolimata sellest, millised väljakutsed Apple'i autotootmise suunal lähiaastal ees seisavad, on see juba hakanud avaldama mõju pikalt tegutsenud autotootjatele, kes on asunud koondama rohkem ressursse oma autode elektroonikasüsteemide kaasajastamisele.