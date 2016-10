Nõrk nael tekitab euroala majandusele rohkem probleeme kui brittidele

Nael on nõrgenenud euro suhtes 15 protsenti ja dollari suhtes veelgi rohkem.

Brexit on suurendanud riske, mis on pannud kapitali liikuma naelalt muudesse valuutadesse. Seetõttu on naela väärtus langenud suhteliselt lühikese aja jooksul üsna palju, kuid sellele vaatamata ei ole põhjust rääkida veel kriisist.

Kuid alati, kui üks valuuta nõrgeneb, teised tugevnevad, nagu nüüd on juhtunud euro ja dollariga. See näitab ühtlasi valuutaga kauplejate ootusi, et Briti majandus kasvab euroala ja USA majandusega võrreldes aeglasemalt.

Kuid naela nõrgenemine tugevdab Briti majandust ja nõrgestab euroala ja USA majanduse konkurentsivõimet. Eriti ohtlik on naela nõrgenemine Saksa majandusele.

Saksa kaubandusbilanss on pidevas ülejäägis, ehk Saksamaal õnnestub oma kaupu rohkem eksportida, kui riik ise kaupu impordib. Saksa kaubandusbilansi ülejääk moodustab juba 8 protsenti sisemajanduse koguprodukti (SKP) väärtusest. Eksperdid ütlevad, et Saksa kaupade ekspordiedu põhjuseks ei ole niivõrd nende kvaliteet, kuivõrd soodne euro kurss.

Arvestades ekspordi suurt tähtsust, on Saksa majanduse ohuks suured valuutakursiriskid. Just niisugust riski naela nõrgenemine endast kujutab.

Briti väliskaubandusbilanss on aastaid olnud puudujäägiga, moodustades 5 protsenti SKP-st.

Saksamaalt Suurbritanniasse saabuvad kaubad maksvad nüüd 15 protsenti rohkem ja Briti kaubad on vastupidiselt välismaal 15 protsenti odavamad.